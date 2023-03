Taranto, non sono servite le rimozioni: Tamburi, diciotto feriti fra cui bambini nell’esplosione del falò abusivo ed a Paolo VI petardi finiscono addosso alle persone La serata nera del capoluogo ionico (Di lunedì 20 marzo 2023) Trasporto in codice rosso all’ospedale oppure in codice giallo, secondo la gravità. Oppure c’è chi al pronto soccorso è andato autonomamente. Al pronto soccorso, che fino a notte è stato assediato e c’è stato bisogno della presenza dei carabinieri. Tensione altissima anche lì. La serata nera di Taranto è stata causata dai falò di San Giuseppe abusivi. Le rimozioni, da parte di Kyma mobilità e polizia locale, erano state numerose nei giorni scorsi e fino all’immediatezza di ciò che poi è avvenuto nel quartiere Tamburi, cioè la sistemazione di un altro falò abusivo in via Deledda. Verosimilmente per l’eccessiva vicinanza di una tanica di benzina al falò si è verificata l’esplosione con diciotto feriti ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 20 marzo 2023) Trasporto in codice rosso all’ospedale oppure in codice giallo, secondo la gravità. Oppure c’è chi al pronto soccorso è andato autonomamente. Al pronto soccorso, che fino a notte è stato assediato e c’è stato bisogno della presenza dei carabinieri. Tensione altissima anche lì. Ladiè stata causata daidi San Giuseppe abusivi. Le, da parte di Kyma mobilità e polizia locale, erano state numerose nei giorni scorsi e fino all’immediatezza di ciò che poi è avvenuto nel quartiere, cioè la sistemazione di un altroin via Deledda. Verosimilmente per l’eccessiva vicinanza di una tanica di benzina alsi è verificata l’esplosione con...

