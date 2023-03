Taranto | esplosione in un falò in strada Diversi feriti | tra cui anche alcuni minorenni

(Di lunedì 20 marzo 2023) Una fortesi è verificata durante l'accensione di unorganizzato abusivamente perin occasione del giorno di San Giuseppe in via Grazia Deledda, nel quartiere Tamburi di. Diverse persone, tra cui, sono rimaste ferite. In tre sono state trasportate con ambulanze del 118 all'ospedale Santissima Annunziata, una in codice rosso e due in codice giallo. Tra queste una bambina che, secondo fonti dell'Asl, è stata medicata conpunti di sutura. L'sarebbe stata causata da una tanica di benzina lasciata troppo vicino alle fiamme.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ???? ULTIM'ORA - Gravissimo incidente a Taranto durante i festeggiamenti per San Giuseppe. Ci sono diversi feriti, tr… - infoitinterno : Taranto, esplosione durante i festeggiamenti di San Giuseppe - infoitinterno : Esplosione al falò di San Giuseppe: feriti nel rione Tamburi di Taranto (Video) - infoitinterno : Esplosione a Taranto durante un falò di San Giuseppe al quartiere Tamburi - sara38359263 : RT @fanpage: ???? ULTIM'ORA - Gravissimo incidente a Taranto durante i festeggiamenti per San Giuseppe. Ci sono diversi feriti, tra cui bambi… -

Una catasta di legno è saltata in aria durante un falò per i festeggiamenti di San Giuseppe a, travolgendo le persone attorno. Secondo quanto riportato da Repubblica, l'alla periferia del quartiere Tamburi avrebbe provocato diversi feriti. Stando alle prime informazioni, ...Unspaventosa quella del falò abusivo organizzato in strada nel quartiere Tamburi ain occasione del giorno di San Giuseppe. Diverse persone, tra cui alcuni minorenni , sono rimasti ...- Un falò di San Giuseppe è esploso al rione Tamburi di, in via Deledda. Diverse persone, tra cui alcuni minorenni, sono rimaste ferite. In tre sono ... In seguito all'il ...