Taranto, esplosione davanti a falò abusivo San Giuseppe: diversi feriti (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Diverse persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, ieri sera a Taranto, nel quartiere Tamburi, a causa di una esplosione verificatasi nei pressi di un falò abusivo allestito per la festa di San Giuseppe, molto sentita nella città jonica. Ci sarebbero tra di loro anche dei minorenni. E' accaduto proprio mentre una persona, un giovane, stava appiccando il fuoco alla catasta. Potrebbe essere stata una tanica di benzina lasciata nei pressi a provocare la deflagrazione ripresa in video anche da molti cellulari e telecamere. Ne sono seguite scene di panico e urla di paura e terrore. Altri feriti si sono registrati al quartiere San Paolo a causa di alcuni petardi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri e polizia egli operatori del 118.

