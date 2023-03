Tantissime Creazioni di Spago e Corda [Tutorial e idee] (Di lunedì 20 marzo 2023) Amo da matti tutto ciò che ha colori naturali e quindi di conseguenza non potevo non farmi affascinare dalle innumerevoli idee di riciclo e fai da te realizzate con lo Spago. Girovagando nei vari siti, come di solito faccio appena ho un po’ di tempo libero, spesso mi sono imbattuta in progetti che realmente mi hanno entusiasmata, e che per me sono stati molto semplici da realizzare (ovviamente non tutti). Oggi voglio condividere con voi alcune delle Creazioni che ho salvato nella mia cartella preferita. Sperando che siano di vostro gradimento. Vi lascio qui di seguito la raccolta Alla prossima! MINI ALBUM DI RICICLO E FAI DA TE CON LO Spago Semplici e davvero carini questi gufetti di Spago Davvero bello riciclare le bottiglie così, creando un vero e proprio oggetto arredo Un po’ di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 20 marzo 2023) Amo da matti tutto ciò che ha colori naturali e quindi di conseguenza non potevo non farmi affascinare dalle innumerevolidi riciclo e fai da te realizzate con lo. Girovagando nei vari siti, come di solito faccio appena ho un po’ di tempo libero, spesso mi sono imbattuta in progetti che realmente mi hanno entusiasmata, e che per me sono stati molto semplici da realizzare (ovviamente non tutti). Oggi voglio condividere con voi alcune delleche ho salvato nella mia cartella preferita. Sperando che siano di vostro gradimento. Vi lascio qui di seguito la raccolta Alla prossima! MINI ALBUM DI RICICLO E FAI DA TE CON LOSemplici e davvero carini questi gufetti diDavvero bello riciclare le bottiglie così, creando un vero e proprio oggetto arredo Un po’ di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stefanialove_of : Per Pasqua oltre alle tantissime uova di cioccolato solidali che vi consiglio di acquistare , potete aggiungere co… - Stefanialove_of : Nonostante abbia dimostrato grazie alle tantissime testimonianze che le creazioni non sono una TRUFFA, sono create… - AlbertiniGloria : RT @Stefanialove_of: Per Pasqua oltre alle tantissime uova di cioccolato solidali che vi consiglio di acquistare , potete aggiungere come… - GreguolPatrizia : RT @Stefanialove_of: Per Pasqua oltre alle tantissime uova di cioccolato solidali che vi consiglio di acquistare , potete aggiungere come… - silvabolzano : RT @Stefanialove_of: Per Pasqua oltre alle tantissime uova di cioccolato solidali che vi consiglio di acquistare , potete aggiungere come… -