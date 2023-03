Tajani: faro Ue acceso su Tunisia, si teme crisi migratoria (Di lunedì 20 marzo 2023) La questione tunisina è stata, su richiesta italiana, uno dei temi più importanti discussi oggi a Bruxelles al Consiglio Affari Esteri dell'Ue, che ha deciso di inviare a Tunisi in missione due ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 marzo 2023) La questione tunisina è stata, su richiesta italiana, uno dei temi più importanti discussi oggi a Bruxelles al Consiglio Affari Esteri dell'Ue, che ha deciso di inviare a Tunisi in missione due ...

Tajani: faro Ue acceso su Tunisia, si teme crisi migratoria ... e anche il Fondo monetario, trovando un'intesa con il presidente tunisino, che poi è l'elemento chiave per trovare un accordo"."Non è sempre facile, però - ha rilevato Tajani - , è interesse ... Francoforte Bce non cambia rotta sull'inflazione ma non si sbilancia sul futuro Come un faro in mezzo alla tempesta, la Banca centrale europea non si lascia smuovere dalla turbolenza e va ... ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani al Forum Ansa - Pe. Le ... Naufragio Cutro, incontro Meloni - famigliari: "Madre anch'io, farò possibile" ... con lei il sottosegretario Alfredo Mantovano e il responsabile della Farnesina Antonio Tajani. E avanzare le loro richieste, a partire dalla più dolorosa: che i corpi che il mare non ha restituito ... ... e anche il Fondo monetario, trovando un'intesa con il presidente tunisino, che poi è l'elemento chiave per trovare un accordo"."Non è sempre facile, però - ha rilevato- , è interesse ...Come unin mezzo alla tempesta, la Banca centrale europea non si lascia smuovere dalla turbolenza e va ... ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonioal Forum Ansa - Pe. Le ...... con lei il sottosegretario Alfredo Mantovano e il responsabile della Farnesina Antonio. E avanzare le loro richieste, a partire dalla più dolorosa: che i corpi che il mare non ha restituito ... Tajani: faro Ue acceso su Tunisia, si teme crisi migratoria Tiscali Notizie Naufragio Cutro, incontro…