Tabacco, Philip Morris Italia investe 500 milioni in 5 anni (Di lunedì 20 marzo 2023) Philip Morris Italia e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sottoscrivono un nuovo accordo – ancora una volta di natura pluriennale, in continuità con gli accordi sottoscritti dall'Azienda da oltre un decennio – rinnovando l'impegno per la competitività, la trasformazione e la sostenibilità della filiera tabacchicola Italiana. L'accordo rappresenta una componente essenziale degli investimenti strategici di Philip Morris Italia per la creazione e il rafforzamento di una filiera integrata del Made in Italy focalizzata sui prodotti del Tabacco senza combustione, che a livello nazionale conta 38.000 persone: si tratta di una filiera “end-to-end” che parte dall'agricoltura 4.0 e coinvolge la manifattura d'eccellenza ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 marzo 2023)e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sottoscrivono un nuovo accordo – ancora una volta di natura pluriennale, in continuità con gli accordi sottoscritti dall'Azienda da oltre un decennio – rinnovando l'impegno per la competitività, la trasformazione e la sostenibilità della filiera tabacchicolana. L'accordo rappresenta una componente essenziale degli investimenti strategici diper la creazione e il rafforzamento di una filiera integrata del Made in Italy focalizzata sui prodotti delsenza combustione, che a livello nazionale conta 38.000 persone: si tratta di una filiera “end-to-end” che parte dall'agricoltura 4.0 e coinvolge la manifattura d'eccellenza ...

