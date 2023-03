Svizzera, malumori in parlamento dopo l’operazione Credit Suisse. Forti critiche da Svp, Udc e Verdi (Di lunedì 20 marzo 2023) Ancora sotto choc dopo il weekend che resterà nella storia della Svizzera e del suo sistema bancario, i partiti della confederazione iniziano ad avanzare le prime critiche all’operazione di acquisizione di Credit Suisse e alle modalità con cui è stato concretizzata. Innanzitutto perché il governo ha accettato di farsi carico di eventuali perdite fino a 10 miliardi di franchi (10 miliardi di euro). Inoltre le due banche potrebbero beneficiare di circa 250 miliardi di franchi svizzeri da parte della banca centrale, ossia un terzo del prodotto interno lordo del paese. I due maggiori partiti svizzeri hanno entrambi espresso Forti critiche affermando che il sostegno statale all’accordo mette seriamente a rischio le finanze del paese. Roger Nordmann, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Ancora sotto chocil weekend che resterà nella storia dellae del suo sistema bancario, i partiti della confederazione iniziano ad avanzare le primealdi acquisizione die alle modalità con cui è stato concretizzata. Innanzitutto perché il governo ha accettato di farsi carico di eventuali perdite fino a 10 miliardi di franchi (10 miliardi di euro). Inoltre le due banche potrebbero beneficiare di circa 250 miliardi di franchi svizzeri da parte della banca centrale, ossia un terzo del prodotto interno lordo del paese. I due maggiori partiti svizzeri hanno entrambi espressoaffermando che il sostegno statale all’accordo mette seriamente a rischio le finanze del paese. Roger Nordmann, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Svizzera, malumori in parlamento dopo l’operazione Credit Suisse. Forti critiche da Svp, Udc e Verdi - MauroDelCorno : Svizzera, malumori in parlamento dopo l’operazione Credit Suisse. Forti critiche da Svp, Udc e Verdi… - A__Martinello : RT @RSInews: Via i compiti dai licei? 'È un affronto' - La decisione di alcune scuole superiori della Svizzera tedesca sta provocando malum… - jos_90 : RT @RSInews: Via i compiti dai licei? 'È un affronto' - La decisione di alcune scuole superiori della Svizzera tedesca sta provocando malum… - RSInews : Via i compiti dai licei? 'È un affronto' - La decisione di alcune scuole superiori della Svizzera tedesca sta provo… -