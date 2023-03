Superstiti in aula: “Salvi solo grazie a un legno” (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – “Mi hanno detto: ‘Vai con la nave e arrivi in Italia, senza specificare dove esattamente’. Era la prima volta che cercavo di venire. Sono salito su una prima nave bianca. Poi abbiamo cambiato barca. Non c’erano salvagenti in nessuno dei due casi. Il mare non ricordo se era agitato. Molte persone si sentivano male. In questo caso potevano salire sopra per poco. Il permesso lo dava il comandante. Sono salito su, si vedevano le luci dell’Italia, il mare era grosso, c’erano onde. Ho sentito una botta, ero sopra. Mi sono salvato a nuoto, salendo sopra un legno. Ci ho messo mezz’ora ad arrivare in spiaggia a nuoto. Ribadisco che ci ho messo mezz’ora e a terra non c’erano ancora i carabinieri”. E’ il racconto di uno dei Superstiti del naufragio dello scorso 26 febbraio davanti alle coste di Steccato di Cutro (Crotone) al gip del tribunale dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – “Mi hanno detto: ‘Vai con la nave e arrivi in Italia, senza specificare dove esattamente’. Era la prima volta che cercavo di venire. Sono salito su una prima nave bianca. Poi abbiamo cambiato barca. Non c’erano salvagenti in nessuno dei due casi. Il mare non ricordo se era agitato. Molte persone si sentivano male. In questo caso potevano salire sopra per poco. Il permesso lo dava il comandante. Sono salito su, si vedevano le luci dell’Italia, il mare era grosso, c’erano onde. Ho sentito una botta, ero sopra. Mi sono salvato a nuoto, salendo sopra un. Ci ho messo mezz’ora ad arrivare in spiaggia a nuoto. Ribadisco che ci ho messo mezz’ora e a terra non c’erano ancora i carabinieri”. E’ il racconto di uno deidel naufragio dello scorso 26 febbraio davanti alle coste di Steccato di Cutro (Crotone) al gip del tribunale dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Superstiti in aula: 'Salvi solo grazie a un legno' - - fisco24_info : Superstiti in aula: 'Salvi solo grazie a un legno': (Adnkronos) - 'Mi hanno detto: 'Vai con la nave e arrivi in Ita… - TelemiaLaTv : Il 17enne indicato non come componente equipaggio ma interprete Non lo hanno riconosciuto come uno scafista ma co… - CosenzApp : Lo scafista e i superstiti, in aula primo faccia a faccia: «i soccorsi? si sono perse 3 ore» - AnsaCalabria : In aula confronto tra superstiti di Cutro e un presunto scafista. Il 17enne indicato non come componente equipaggio… -