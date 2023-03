Superato il Covid, i fedeli tornano a camminare insieme. In centinaia a Ladispoli per la processione di San Giuseppe (Di lunedì 20 marzo 2023) Ladispoli – “La processione della statua di San Giuseppe, ritornata dopo il blocco di 3 anni dovuto alla pandemia, ha confermato il saldo legame che unisce la città di Ladispoli al suo Patrono. E’ stata una giornata intensa, dal profondo significato religioso ed aggregativo”. A parlare è il sindaco Alessandro Grando che ha partecipato, insieme ad amministratori e delegati, alla processione guidata dal vescovo, sua eccellenza Gianrico Ruzza, insieme a tutte le comunità parrocchiali di Ladispoli. “Quando il corteo si è mosso dal sagrato della chiesa del Sacro Cuore di Gesù – prosegue il Sindaco – c’era già una notevole folla di fedeli che è rapidamente aumentata lungo il percorso. Sono stati momenti intensi, culminati con la Santa Messa ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 marzo 2023)– “Ladella statua di San, ritornata dopo il blocco di 3 anni dovuto alla pandemia, ha confermato il saldo legame che unisce la città dial suo Patrono. E’ stata una giornata intensa, dal profondo significato religioso ed aggregativo”. A parlare è il sindaco Alessandro Grando che ha partecipato,ad amministratori e delegati, allaguidata dal vescovo, sua eccellenza Gianrico Ruzza,a tutte le comunità parrocchiali di. “Quando il corteo si è mosso dal sagrato della chiesa del Sacro Cuore di Gesù – prosegue il Sindaco – c’era già una notevole folla diche è rapidamente aumentata lungo il percorso. Sono stati momenti intensi, culminati con la Santa Messa ...

