Sulla guerra in Ucraina mi chiedo: quando Schlein darà voce ai suoi elettori pacifisti? (Di lunedì 20 marzo 2023) di Barbara Pettirossi Come cittadina italiana, che ha esercitato il diritto di voto con convinzione ma pure nel rispetto delle molte battaglie che per esso sono state fatte, credo di avere il dovere etico di porre alcune domande ai nostri politici su questa guerra, la quale non accenna a trasformarsi in quel negoziato auspicato da più parti, anche tra coloro che, misteriosamente, sono a favore dell’invio delle armi. Sento il “dovere” di porre delle domande, e non il “diritto”, perché ritengo che ogni cittadino in questa specifica circostanza non possa voltarsi dall’altra parte e considerare i propri sacrosanti problemi quotidiani prioritari rispetto alla direzione che l’Occidente sta confermando di voler prendere: la militarizzazione prima di tutto della nostra visione del mondo e, come corollario, delle nostre azioni concrete nella definizione dell’aspetto che quel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) di Barbara Pettirossi Come cittadina italiana, che ha esercitato il diritto di voto con convinzione ma pure nel rispetto delle molte battaglie che per esso sono state fatte, credo di avere il dovere etico di porre alcune domande ai nostri politici su questa, la quale non accenna a trasformarsi in quel negoziato auspicato da più parti, anche tra coloro che, misteriosamente, sono a favore dell’invio delle armi. Sento il “dovere” di porre delle domande, e non il “diritto”, perché ritengo che ogni cittadino in questa specifica circostanza non possa voltarsi dall’altra parte e considerare i propri sacrosanti problemi quotidiani prioritari rispetto alla direzione che l’Occidente sta confermando di voler prendere: la militarizzazione prima di tutto della nostra visione del mondo e, come corollario, delle nostre azioni concrete nella definizione dell’aspetto che quel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... demagistris : È in corso il colloquio tra XI Jinping e Putin, tra Cina e Russia, per iniziare a parlare di pace e non solo di gue… - sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. #XiJinping oggi in #Russia da #Putin: «Nessun Paese ha diritto di dettare l’ordine mond… - HSkelsen : Se è vera questa taglia, posta dalla Russia, sulla testa del ministro @GuidoCrosetto, a cui esprimo la mia solidari… - ilfattoblog : Sulla guerra in Ucraina mi chiedo: quando Schlein darà voce ai suoi elettori pacifisti? - battistabd : RT @World24New: No, questo non è un documentario sulla guerra della polizia contro il cartello di Medellin in Colombia. Si tratta di poliz… -