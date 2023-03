Sul parco eolico di Pietrelcina interviene la chiesa: “Area che va difesa dalla deturpazione” (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Sollecitati da singoli fedeli e dalle comunità, abbiamo cercato innanzitutto di saperne di più sul parco eolico che dovrebbe impiantarsi nella terra natale di Francesco Forgione, noto al mondo come San Pio da Pietrelcina.Ci siamo quindi interrogati sull’opportunità stessa di tale intervento, trovando risposta nella parola del Profeta: «Se la sentinella vede giungere la spada e non suona il corno e il popolo non è avvertito e la spada giunge e porta via qualcuno, questi sarà portato via per la sua iniquità, ma della sua morte domanderò conto alla sentinella. O figlio dell’uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa d’Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tudovrai avvertirli da parte mia» (Ez 33,6-7). Ebbene, un tale progetto suscita – a nostro avviso – forti perplessità, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Sollecitati da singoli fedeli e dalle comunità, abbiamo cercato innanzitutto di saperne di più sulche dovrebbe impiantarsi nella terra natale di Francesco Forgione, noto al mondo come San Pio da.Ci siamo quindi interrogati sull’opportunità stessa di tale intervento, trovando risposta nella parola del Profeta: «Se la sentinella vede giungere la spada e non suona il corno e il popolo non è avvertito e la spada giunge e porta via qualcuno, questi sarà portato via per la sua iniquità, ma della sua morte domanderò conto alla sentinella. O figlio dell’uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa d’Israele. Quando sentiraimia bocca una parola, tudovrai avvertirli da parte mia» (Ez 33,6-7). Ebbene, un tale progetto suscita – a nostro avviso – forti perplessità, ...

