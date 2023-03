Streghe | la reunion del cast originale fa entusiasmare anche Alyssa Milano FOTO

(Di lunedì 20 marzo 2023) Ildisi è riunito sul palco della 90s Con, ene ha gioito sui social, assieme ai fan della serie. Il potere del trio era (quasi) al completo nelladeldiavvenuta nelle scorse ore alla 90s Con negli Stati Uniti. Shannen Doherty, Holly Marie Combs, Rose McGowan, Brian Krause, Dorian Gregory e Drew Fuller sono saliti sul palco per incontrare i fan, senza però, che ha fatto il tifo per loro sui social. Nella giornata di ieri, 19 marzo, ad Hartford, Connecticut, è avvenuta una magia: diversi membri deldia.k.a. Charmed (la seriedel 1998, non il reboot targato The CW) soi sono ...

Durante il panel di Streghe, Rose ha dichiarato che non parteciperebbe mai ad alcun revival di Streghe senza il ritorno di Prue, mentre secondo Shannen Prue e Paige sarebbero andate molto d'accordo.

Il potere del trio era (quasi) al completo nella reunion del cast di Streghe avvenuta nelle scorse ore alla 90s Con negli Stati Uniti. Shannen Doherty, Holly Marie Combs, Rose McGowan, Brian Krause, ...Dal palco del 90s Con che l’ha vista riabbracciare il cast di Streghe, Shannen Doherty è tornata a parlare del suo stato di salute.