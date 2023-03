Strage di Bologna, le inspiegabili stranezze del processo per falsa testimonianza (Di lunedì 20 marzo 2023) Riceviamo e volentieri pubblichiamo Nella cornice architettonica di Corte Galluzzi, ha sede una simpatica associazione: “Succede solo a Bologna”. In linea d’aria, non è lontana più di 50 metri dalla sede principale del Tribunale e, dato quel che accade nel “tempio della giustizia” petroniano, il circolo che promuove le specificità del capoluogo emiliano potrebbe a maggior ragione farsi ospitare lì dentro. Solo a Bologna, infatti, e solo per i processi inerenti al Strage del 2 agosto 1980, può accadere che siano ammesse, nell’ambito di un processo, per esempio, le costituzioni di parte civile da parte di persone che non sanno spiegare nemmeno il motivo per il quale avanzano la richiesta né quale danno avrebbero subito a causa delle azioni o delle parole dell’imputato. processo per ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 marzo 2023) Riceviamo e volentieri pubblichiamo Nella cornice architettonica di Corte Galluzzi, ha sede una simpatica associazione: “Succede solo a”. In linea d’aria, non è lontana più di 50 metri dalla sede principale del Tribunale e, dato quel che accade nel “tempio della giustizia” petroniano, il circolo che promuove le specificità del capoluogo emiliano potrebbe a maggior ragione farsi ospitare lì dentro. Solo a, infatti, e solo per i processi inerenti aldel 2 agosto 1980, può accadere che siano ammesse, nell’ambito di un, per esempio, le costituzioni di parte civile da parte di persone che non sanno spiegare nemmeno il motivo per il quale avanzano la richiesta né quale danno avrebbero subito a causa delle azioni o delle parole dell’imputato.per ...

