«Sto male, ho un forte mal di testa»: 33enne dimesso dal pronto soccorso, si aggrava e muore (Di lunedì 20 marzo 2023) Un'emorragia cerebrale che non gli ha lasciato scampo anche se i punti da chiarire sulla morte di un uomo di 33 anni sono ancora numerosi. Il decesso di A. I. – 33enne di Sermoneta Scalo – è, infatti, finito al centro di un'inchiesta aperta dai magistrati con l'obiettivo di valutare il trattamento sanitario ricevuto dall'uomo prima che per lui fosse troppo tardi. pronto soccorso nel Lazio, Rocca: 'Rimuovere i tempi di attesa', il piano 33enne muore in ospedale per un'emorragia cerebrale La vittima ha perso la vita in un letto ospedaliero della Capitale, dove vi era arrivato quando le sue condizioni di salute erano già compromesse e piuttosto serie. Infatti, poche ore prima che fosse necessario il suo trasferimento in un nosocomio romano per un emorragia cerebrale che non gli lasciato scampo, il ...

