STATS – Napoli | pressing e dribbling | i numeri importanti di Spalletti

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 marzo 2023) Ildi Lucianoha incantato tutti anche nell’ultimo match del campionato di Serie A contro il Torino «É come se fossero i Globetrotters, nell’ennesima plastica esibizione, a un certo punto hanno riempito pure l’aria, gonfiandola d’uno spettacolo accecante: con la trentesima vittoria stagionale nel pacco regalo, e settantuno punti in classifica a mettere il fuoco sullo scudetto, alnon è rimasto altro da fare che stupire persino se stesso e in quel calcio che va oltre la più struggente immaginazione ci ha infilato un’idea onirica»: la descrizione entusiastica di Antonio Giordano, inviato del Corriere dello Sport a Torino, introduce un elogio ad «una Bellezza così Maestosa», come ha definito la terza delle quattro reti con le quali i ragazzi dihanno travolto i granata. Un poker che ...