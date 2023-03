“Stasera esce lei”. GF Vip 7, la notizia lascia tutti senza parole: “Non può essere!”. Fan imbestialiti (Di lunedì 20 marzo 2023) Chi uscirà Stasera al GF Vip 7? I sondaggi parlano abbastanza chiaro e la sfida vera e propria è tra due nomi, anche se c’è chiaramente un nome che rischia di più. Ma andiamo con ordine, perché quella di Stasera sarà una puntata probabilmente al cardiopalma per i fan del programma. Com’è noto, al televoto ci sono ben quattro donne: Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà, Milena Miconi e Nikita Pelizon. Ora, da questo di Stasera, usciranno due informazioni fondamentali: una eliminata e la nuova finalista. Il motivo? Grazie a questo televoto, gli spettatori del programma rispondo alla duplice domanda: ‘Chi vuoi in finale?‘ e ‘Chi vuoi eliminare dalla casa?’. Proprio così, oltre a decretare la nuova finalista assisteremo anche ad una nuova eliminazione: in pratica il concorrente che avrà ottenuto meno voti sarà direttamente eliminato. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 marzo 2023) Chi usciràal GF Vip 7? I sondaggi parlano abbastanza chiaro e la sfida vera e propria è tra due nomi, anche se c’è chiaramente un nome che rischia di più. Ma andiamo con ordine, perché quella disarà una puntata probabilmente al cardiopalma per i fan del programma. Com’è noto, al televoto ci sono ben quattro donne: Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà, Milena Miconi e Nikita Pelizon. Ora, da questo di, usciranno due informazioni fondamentali: una eliminata e la nuova finalista. Il motivo? Grazie a questo televoto, gli spettatori del programma rispondo alla duplice domanda: ‘Chi vuoi in finale?‘ e ‘Chi vuoi eliminare dalla casa?’. Proprio così, oltre a decretare la nuova finalista assisteremo anche ad una nuova eliminazione: in pratica il concorrente che avrà ottenuto meno voti sarà direttamente eliminato. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giulia4__ : @Mia80925859Mia Amore io se esce stasera festeggio altro che fuochi d'artificio. Mi mancherà tantissimo questo non… - sweetrose2022 : Non so se essere felice o triste per stasera Nel caso che Anto esce, finalmente sarà con il suo amore Edoardo e fam… - Jacquel75411915 : @BellaCiao___20 Io lo guardo stasera e come esce Anto se riusciamo a farla uscire non lo guardo altro - Marikett1 : @gicarestik2 Se anto stasera esce tt i voti saranno di Nikita x quanto mi riguarda - Paolino29072918 : @perlablu14 @cuci_la Ma che clip gli fanno ?? Perché ha detto che ci sono cose che non gli piacciono di Antonella… -