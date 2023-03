St Brieuc | Oradini al via contro Poullain

(Di lunedì 20 marzo 2023) Nel challenger francese di St.(73.000 euro di montepremi sul cemento), Giovanni(395) è l'unico italiano in gara. Al primo turnoè stato sorteggiato al qualificatio francese ...

St. Brieuc: in tabellone Giovanni Oradini Tiscali

Nel challenger francese di St. Brieuc (73.000 euro di montepremi sul cemento), Giovanni Oradini (395) è l'unico italiano in gara. Al primo turno Oradini è stato sorteggiato al qualificatio francese ...Fin des qualifications et début du premier tour, à l’Open de Saint-Brieuc. Le jeune espoir japonais, Shintaro Mochizuki, ancien N.1 mondial junior, a été sorti d’entrée.