(Di lunedì 20 marzo 2023) Il problema non è perdere, ma è il saper gestire il prezzo emotivo che si corre il rischio di pagare per la sconfitta. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Squadra nervosa, tanti corteggiatori e futuro incerto: i 3 peccati capitali di Mourinho: Squadra nervosa, tanti cor… - Gazzetta_it : Squadra nervosa, futuro incerto: i 3 peccati capitali di #Mourinho #AsRoma #SerieA - ReteSport : ????Ciccio Graziani a Retesport: ''La #Roma è una squadra troppo nervosa. #Ibanez? Devi ragionare in mezzo al campo n… - FcInterNewsit : Corsera - Inter nervosa, vedi Barella: la squadra di Inzaghi non ha costruito niente - RoNando82 : @InterCM16 Sono 2 mesi che chiediamo un cambio di rotta. Questa squadra è piatta, inconcludente e nervosa. Prima de… -

Il problema non è perdere, ma è il saper gestire il prezzo emotivo che si corre il rischio di pagare per la sconfitta. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire ...... molto combattuta, giocata a viso aperto e aggiudicata dallache ha commesso meno errori. ... Il commento del vice allenatore Gennaro D'Arcangelo 'È stata una gara combattuta, a tratti, ...Brevemente, la Juventus scende in campo con un 3 - 5 - 1 - 1 che può variare, mentre ladi ... Partita molto, molti falli e parecchie ammonizioni, che hanno particolarmente scaldato gli ...

Corsera - Inter nervosa, vedi Barella: la squadra di Inzaghi non ha costruito niente Fcinternews.it

Gran parte della tifoseria della Roma si schiera sempre con lo Special One, ma la sconfitta nel derby e alcuni episodi legati alle espulsioni fanno discutere ...Per i nerazzurri, sempre in pressione ma poco incisivi, un’altra serata storta con tanto fumo e poco arrosto. È la nona sconfitta in 27 giornate di campionato ...