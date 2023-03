Spuntano 5 cugini | cosa può accadere al testamento di Ratzinger

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuinziUgo : RT @francagiansol: Ratzinger, il testamento: spuntano 5 cugini finora sconosciuti. Le lettere private sono state distrutte ?@Pontifex_it? ?… - LuigiCasalini1 : RT @francagiansol: Ratzinger, il testamento: spuntano 5 cugini finora sconosciuti. Le lettere private sono state distrutte ?@Pontifex_it? ?… - GINA32451015 : RT @Gazzettino: #ratzinger, il testamento: spuntano 5 cugini finora sconosciuti. Le lettere private sono state distrutte - LB2S : RT @francagiansol: Ratzinger, il testamento: spuntano 5 cugini finora sconosciuti. Le lettere private sono state distrutte ?@Pontifex_it? ?… - francagiansol : Ratzinger, il testamento: spuntano 5 cugini finora sconosciuti. Le lettere private sono state distrutte ?… -

'Devo scrivere a questi: per legge dovranno essere interpellati e decidere se vogliono accettare o meno l'eredità'. Gaenswein chiarisce che non si tratta di soldi derivanti dai diritti del ...cinquenella eredità di Joseph Ratzinger, Benedetto XVI. E ora saranno loro a dover dire se accettano o no questo lascito che si risolve sostanzialmente nelle somme liquide rimaste sul ...cinquenella eredità di Joseph Ratzinger, Benedetto XVI . E ora saranno loro a dover dire se accettano o no questo lascito che si risolve sostanzialmente nelle somme liquide rimaste ...

Ratzinger, il testamento: spuntano 5 cugini finora sconosciuti. Le lettere private sono state distrutte ilmessaggero.it

Nei viaggi fatti tra Ratisbona, Markt am Inn e Pentling - dove hanno sede alcune fondazioni (alle quali andranno trasferite le immense collezioni di libri o gli spartiti di musica del grande teologo) ...CITTÀ DEL VATICANO Si sta rivelando una specie di rompicapo il testamento di Joseph Ratzinger. È dal 31 dicembre, da quando è scomparso il Papa Emerito, ...