Spiazza l’aggiornamento che ferma i server Fortnite oggi 20 marzo

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 20 marzo 2023) Ha colto tutti di sorpresa l’avvio delle operazioni che questa mattina prevedono il rilascio di un aggiornamento che sta mettendo offline i. Come sempre avviene in queste circostanze, infatti, la procedura prevede che per una determinata finestra temporale non sia possibile giocare sul web, in linea con quanto avvenuto poco più di una settimana fa secondo il nostro ultimo report. Come stanno le cose? Secondo i dettagli trapelati, da poco meno di un’ora il battle royale risulta inaccessibile alla community, indipendentemente dal Paese dal quale ci si prova a collegare. Non era previstoche20: le ultime indicazioni Nello specifico,che ...