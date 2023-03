"Spazzati via 16 miliardi". Credit Suisse fa tremare le Borse e l'Europa (Di lunedì 20 marzo 2023) La parola d'ordine di oggi in Borsa è volatilità. La maxi fusione per il salvataggio di Credit Suisse da parte di Ubs - dopo i negoziati serrati prima della riapertura dei mercati ed evitare così il rischio di un effetto contagio - è andata in porto. Nello specifico, l'operazione tra le due banche svizzere prevede che Ubs acquisti Credit Suisse per 3 miliardi di franchi svizzeri (gli azionisti di Credit Suisse riceveranno 1 azione Ubs ogni 22,48 azioni Credit Suisse detenute, pari a 0,76 franchi/azione) e, secondo quanto riferito nel comunicato di Credit Suisse che annuncia la fusione, "dovrebbe essere completata entro la fine del 2023, se possibile". Ma dopo l'annuncio dell'acquisizione e dopo giorni ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 marzo 2023) La parola d'ordine di oggi in Borsa è volatilità. La maxi fusione per il salvataggio dida parte di Ubs - dopo i negoziati serrati prima della riapertura dei mercati ed evitare così il rischio di un effetto contagio - è andata in porto. Nello specifico, l'operazione tra le due banche svizzere prevede che Ubs acquistiper 3di franchi svizzeri (gli azionisti diriceveranno 1 azione Ubs ogni 22,48 azionidetenute, pari a 0,76 franchi/azione) e, secondo quanto riferito nel comunicato diche annuncia la fusione, "dovrebbe essere completata entro la fine del 2023, se possibile". Ma dopo l'annuncio dell'acquisizione e dopo giorni ...

