Spazi aperti, cultura e aiuti alle famiglie: le priorità per il Partito Democratico (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNel prossimo Consiglio comunale il gruppo del Partito Democratico, guidato da Gennaro Acampora, presenterà all'Amministrazione diversi ordini del giorno. In particolare il PD chiederà priorità per tre proposte: velocizzare i lavori finanziati nei parchi pubblici comunali, così da restituire Spazi e luoghi aperti alla cittadinanza; dedicare le scale di via Cimarosa a Roberto Murolo, come giusto riconoscimento culturale della canzone napoletana nel mondo; rilanciare infine il 'bonus' per sostenere affitto e morosità incolpevole, una misura che in questi anni è stata utile per tante famiglia e che il governo Meloni ha deciso di non rifinanziare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

