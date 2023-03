Spagna: Borja Iglesias e Yeremy Pino convocati last minuti in nazionale (Di lunedì 20 marzo 2023) Convocazioni dell’ultimo minuto per il ct della Spagna, de la Fuente, per sostituire gli infortunati Gerard Moreno e Pedri Gerard Moreno e Pedri si fermano per infortunio e il ct della Spagna, de la Fuente è costretto a due cambi dell’ultimo minuto in vista delle qualificazioni ad Euro 2024. Ad unirsi alla nazionale iberica saranno Borja Iglesias, attaccante del Betis, e l’esterno offensivo del Villarreal Yeremy Pino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Convocazioni dell’ultimo minuto per il ct della, de la Fuente, per sostituire gli infortunati Gerard Moreno e Pedri Gerard Moreno e Pedri si fermano per infortunio e il ct della, de la Fuente è costretto a due cambi dell’ultimo minuto in vista delle qualificazioni ad Euro 2024. Ad unirsi allaiberica saranno, attaccante del Betis, e l’esterno offensivo del Villarreal. L'articolo proviene da Calcio News 24.

