Spaccio via WhatsApp e consegna a domicilio: 9 fermi nel Casertano (Di lunedì 20 marzo 2023) Gli indagati avevano messo in piedi una centrale di Spaccio autonoma, utilizzando WhatsApp e Telegram per comunicare in codice coi propri clienti Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 marzo 2023) Gli indagati avevano messo in piedi una centrale diautonoma, utilizzandoe Telegram per comunicare in codice coi propri clienti

