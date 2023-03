Spaccio a Maddaloni, Caserta e Santa Maria a Vico: 6 arresti (Di lunedì 20 marzo 2023) Spaccio di droga a Maddaloni, Caserta e Santa Maria a Vico, custodia cautelare in carcere per 6 indagati, e 3 obblighi di presentazione alla PG Spaccio di droga a Maddaloni, Caserta e Santa Maria a Vico. Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Maddaloni hanno eseguito un’ordinanza cautelare, emessa dal GIP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della locale Procura. Applicata la custodia cautelare in carcere nei confronti di sei indagati e la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altri tre. Agli indagati effettuato anche il sequestro preventivo dei ... Leggi su puntomagazine (Di lunedì 20 marzo 2023)di droga a, custodia cautelare in carcere per 6 indagati, e 3 obblighi di presentazione alla PGdi droga a. Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia dihanno eseguito un’ordinanza cautelare, emessa dal GIP presso il Tribunale diCapua Vetere su richiesta della locale Procura. Applicata la custodia cautelare in carcere nei confronti di sei indagati e la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altri tre. Agli indagati effettuato anche il sequestro preventivo dei ...

