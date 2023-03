"Spacciano i bimbi per figli". E scoppia la bufera su Rampelli (Di lunedì 20 marzo 2023) La sinistra che ancora non ha compiutamente chiarito la posizione sull'utero in affitto si scaglia contro le parole di Fabio Rampelli. Il vicepresidente della Camera, ed esponente di Fratelli d'Italia, partecipando a «In Onda», a commento delle istanze della piazza di sabato aveva affermato: «Non c'è alcuna discriminazione nei confronti dei bambini: noi ci preoccupiamo innanzitutto dei bambini. Ci preoccupiamo delle donne che vengono sfruttate». E ancora: «Se poi due persone dello stesso sesso chiedono l'iscrizione all'anagrafe di un bambino che "Spacciano" per proprio figlio significa che questa maternità viene fatta fuori dai confini nazionali». Ne esce una baraonda: «La lista degli statisti di Fratelli d'Italia si allunga ogni giorno di più», punge Carlo Calenda. «Nelle parole di Rampelli solo cattiveria. Nessun ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 marzo 2023) La sinistra che ancora non ha compiutamente chiarito la posizione sull'utero in affitto si scaglia contro le parole di Fabio. Il vicepresidente della Camera, ed esponente di Fratelli d'Italia, partecipando a «In Onda», a commento delle istanze della piazza di sabato aveva affermato: «Non c'è alcuna discriminazione nei confronti dei bambini: noi ci preoccupiamo innanzitutto dei bambini. Ci preoccupiamo delle donne che vengono sfruttate». E ancora: «Se poi due persone dello stesso sesso chiedono l'iscrizione all'anagrafe di un bambino che "" per proprioo significa che questa maternità viene fatta fuori dai confini nazionali». Ne esce una baraonda: «La lista degli statisti di Fratelli d'Italia si allunga ogni giorno di più», punge Carlo Calenda. «Nelle parole disolo cattiveria. Nessun ...

