Sotto la lente - MG4 | l' elettrica a trazione posteriore che non t' aspetti

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 20 marzo 2023) Da fuori non è facile da inquadrare, la MG4. Perché è molto personale, ha dettagli da crossover, particolari da cinque porte e dimensioni da vera segmento C. In fin dei conti, la si potrebbe descrivere come una hatchback media attorno 4 metri e 30: come una Golf, centimetro più, centimetro meno. Più precisamente, questaha una lunghezza 4.287 millimetri, una larghezza di 1.836 millimetri e un'altezza di 1.504 millimetri. Dimensioni non eccessive, che si abbinano a un vano bagagli da 363 litri (1.177 abbattendo i sedili). L'ideale per chi è alla ricerca di un'autoabbordabile, un abitacolo spazioso e dimensioni relativamente contenute. MG4: gli interni. L'abitacolo è spazioso e pure in cinque si può viaggiare senza eccessive rinunce. Davanti, la plancia ha un'impostazione minimalista, con una piccola mensola con lo spazio per uno ...