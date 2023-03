Sostenibilità, le azioni del progetto Finish ‘Acqua nelle nostre mani' per il 2023 (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - “L'iniziativa ‘Acqua nelle nostre mani' di Finish nasce con l'obiettivo di sensibilizzare cittadini e aziende verso l'adozione di quei piccoli accorgimenti utili alla gestione consapevole delle risorse che ognuno di noi può mettere in campo nella sua quotidianità e che poi, nella somma di una collettività, diventano fondamentali per generare impatti positivi di rilievo sulla società”. Così all'Adnkronos Margherita Pizzul, responsabile del progetto ‘Acqua nelle nostre mani', racconta l'iniziativa di Finish giunta quest'anno alla quarta edizione. “Chiudere il rubinetto quando ci si lava i denti, utilizzare la lavatrice a pieno carico, riutilizzare l'acqua usata per lavare ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - “L'iniziativa' dinasce con l'obiettivo di sensibilizzare cittadini e aziende verso l'adozione di quei piccoli accorgimenti utili alla gestione consapevole delle risorse che ognuno di noi può mettere in campo nella sua quotidianità e che poi, nella somma di una collettività, diventano fondamentali per generare impatti positivi di rilievo sulla società”. Così all'Adnkronos Margherita Pizzul, responsabile del', racconta l'iniziativa digiunta quest'anno alla quarta edizione. “Chiudere il rubinetto quando ci si lava i denti, utilizzare la lavatrice a pieno carico, riutilizzare l'acqua usata per lavare ...

