Sostenibilità, con caro vita 94% italiani ha modificato abitudini in casa (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Aumenta l'attenzione da parte degli italiani ai costi legati ai consumi domestici. Il 94% ha modificato le proprie abitudini domestiche in relazione agli elettrodomestici, riducendo l'uso dei sistemi di riscaldamento (52%) e della lavatrice, usandola meno e solo a pieno carico (46%) e prestando allo stesso tempo maggiore attenzione ai consumi: 50% per l'energia e gas e il 38% per l'acqua. Il 62% è preoccupato dai costi di questa risorsa (e li ritiene elevati), contro l'87% in relazione a elettricità e gas. In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua 2023, in programma il prossimo 22 marzo, torna il progetto 'Acqua nelle Nostre Mani' di Finish che anche quest'anno, in collaborazione con Ipsos, ha sviluppato uno studio sullo stato dell'arte in termini di comportamenti, abitudini e consapevolezza.

