Sospesa per 10 giorni Laura Bonafede, l’insegnante che scriveva a Messina Denaro: «Va tutelata l’immagine della scuola» (Di lunedì 20 marzo 2023) Dieci giorni di sospensione. È il provvedimento cautelare, adottato dalla dirigente dell’istituto “Capuana-Pardo” di Castelvetrano, nei confronti di Laura Bonafede, l’insegnante che scriveva a Matteo Messina Denaro. La misura è stata presa in considerazione «della vasta eco mediatica suscitata dal presunto legame dell’insegnante con il boss mafioso e al fine di tutelare l’immagine della scuola e di garantire il sereno svolgimento dell’attività scolastica», chiarisce la dirigente, Vania Stallone. Tale provvedimento è stato in seguito ratificato dal direttore regionale dell’Ufficio scolastico, Giuseppe Pierro. «Attendo da parte dell’Autorità giudiziaria la documentazione sulla posizione ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 marzo 2023) Diecidi sospensione. È il provvedimento cautelare, adottato dalla dirigente dell’istituto “Capuana-Pardo” di Castelvetrano, nei confronti dichea Matteo. La misura è stata presa in considerazione «vasta eco mediatica suscitata dal presunto legame delcon il boss mafioso e al fine di tutelaree di garantire il sereno svolgimento dell’attività scolastica», chiarisce la dirigente, Vania Stallone. Tale provvedimento è stato in seguito ratificato dal direttore regionale dell’Ufficio scolastico, Giuseppe Pierro. «Attendo da parte dell’Autorità giudiziaria la documentazione sulla posizione ...

