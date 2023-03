Sospesa l’insegnante che incontrò Matteo Messina Denaro al supermercato (Di lunedì 20 marzo 2023) Sospesa per dieci giorni Laura Bonafede, l’insegnante che incontrò Matteo Messina Denaro in supermercato. L’assessore regionale all’istruzione Turano ha detto che scriverà al ministro Valditara. Sospesa l’insegnante che incontrò Matteo Messina Denaro Sospesa l’insegnante Laura Bonafede dalla scuola “Capuana-Pardo” di Castelvetrano per 10 giorni. Ad adottare il provvedimento cautelare nei confronti della docente è stata ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 20 marzo 2023)per dieci giorni Laura Bonafede,chein. L’assessore regionale all’istruzione Turano ha detto che scriverà al ministro Valditara.cheLaura Bonafede dalla scuola “Capuana-Pardo” di Castelvetrano per 10 giorni. Ad adottare il provvedimento cautelare nei confronti della docente è stata ... TAG24.

