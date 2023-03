Sospendere e accendere un computer ad un orario stabilito

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 20 marzo 2023) Molti utenti hanno l'abitudine di lasciare il PC acceso tutta la notte, anche quando ha finito il compito assegnato (per esempio elaborare la grafica, creare un nuovo filmato o scaricare nuovi file grossi). Per risparmiare soldi sulla bolletta possiamo programmare il PC affinché vada in sospensione automatica ad unpre(alle 3 di mattina) o dopo un determinato tot di tempo (dopo 2 ore da quando andiamo via dal PC); per completare la configurazione vi mostreremo anche come programmare l'accensione automatica del PC, così da averlo sempre pronto all'ora di lavoro (per esempio alle 9 di mattina). Nella guida che segue vi mostreremo come spegnere ilad orari prestabiliti per risparmiare energia, utilizzando sia gli strumenti già presenti su Windows 11 e Windows 10 sia alcune applicazioni pensate per programmare lo ...