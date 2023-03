Sorteggio tabellone Masters 1000 Miami 2023 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming (Di lunedì 20 marzo 2023) A che ora e come seguire il Sorteggio del Masters 1000 di Miami 2023, torneo in partenza sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Assente Novak Djokovic, che non ha ricevuto l’esenzione per entrare nel paese, mentre ci saranno i protagonisti di Indian Wells, Alcaraz e Medvedev su tutti. Al via anche Jannik Sinner, determinato a confermarsi dopo la bella semifinale raggiunta in California, Matteo Berrettini, chiamato a riscattarsi dopo le difficoltà di Indian Wells e Phoenix, e Lorenzo Musetti, che vuole invertire il trend della stagione. Presenti anche Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. SEGUI LA diretta LIVE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI La cerimonia del Sorteggio andrà in scena nel pomeriggio di oggi (lunedì 20 marzo), con inizio ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 marzo 2023) A che ora e come seguire ildeldi, torneo in partenza sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Assente Novak Djokovic, che non ha ricevuto l’esenzione per entrare nel paese, mentre ci saranno i protagonisti di Indian Wells, Alcaraz e Medvedev su tutti. Al via anche Jannik Sinner, determinato a confermarsi dopo la bella semifinale raggiunta in California, Matteo Berrettini, chiamato a riscattarsi dopo le difficoltà di Indian Wells e Phoenix, e Lorenzo Musetti, che vuole invertire il trend della stagione. Presenti anche Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. SEGUI LALIVE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI La cerimonia delandrà in scena nel pomeriggio di(lunedì 20 marzo), con inizio ...

