Sono state scelte, elette, votate. Ma dovranno comunque dimostrare qualcosa in più dei colleghi uomini (Di lunedì 20 marzo 2023) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Questa volta non c'entrano le quote rosa, le norme sulla parità di genere, i regolamenti aziendali. Questa volta conta il merito, la capacità di prevalere grazie alla competenza, l'esperienza e sicuramente anche una buona dose di personalità. Perché, con la nomina di Margherita Cassano al vertice della corte di Cassazione, gli organismi più importanti della giustizia Sono nelle mani delle donne. Presidente della corte Costituzionale – dove era già stata Marta Cartabia – è Silvana Sciarra, alla guida dell'avvocatura dello Stato c'è Gabriella Sandulli, il Consiglio nazionale forense è nelle mani di Maria Masi. È un cerchio che si chiude, un risultato inaspettato e straordinario anche perché arriva nel momento in cui sia il governo, sia l'opposizione Sono guidate da una donna.

