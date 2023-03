“Sono anche lesbica”. Belve, l’amatissima attrice italiana sorprende Fagnani: “Io con una donna” (Di lunedì 20 marzo 2023) Confessione choc in diretta tv. Il salotto televisivo di Belve mette sempre i propri ospiti a loro agio al punto di fare emergere alcune verità spesso rimaste celate. anche merito delle domannde pungenti e dirette della conduttrice Francesca Fagnani, che non si è di certo lasciata scappare l’occasione di strappare all’attrice qualche dettaglio in più sulla vita personale e più intima. La confessione privata di Claudia Pandolfi. Ebbene si, l’attrice italiana lo avrebbe rivelato davanti alle telecamere di Belve e senza troppi giri di parole. Queste le parole della Pandolfi rilasciate in diretta tv: “Il mondo femminile mi ha incuriosito per un periodo della mia vita. Per un breve periodo ho avuto una fidanzata, mi Sono innamorata di questa ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 marzo 2023) Confessione choc in diretta tv. Il salotto televisivo dimette sempre i propri ospiti a loro agio al punto di fare emergere alcune verità spesso rimaste celate.merito delle domannde pungenti e dirette della conduttrice Francesca, che non si è di certo lasciata scappare l’occasione di strappare all’qualche dettaglio in più sulla vita personale e più intima. La confessione privata di Claudia Pandolfi. Ebbene si, l’lo avrebbe rivelato davanti alle telecamere die senza troppi giri di parole. Queste le parole della Pandolfi rilasciate in diretta tv: “Il mondo femminile mi ha incuriosito per un periodo della mia vita. Per un breve periodo ho avuto una fidanzata, miinnamorata di questa ...

