Sondaggio La7 | Conte rischia di portare il M5S alla scomparsa

(Di lunedì 20 marzo 2023) Il consueto sondaggio del lunedì di Swg per il Tg La7 diretto da Enrico Mentana vede uno sconfitto su tutti: Giuseppe Conte. Nella rilevazione a primeggiare è sempre Fratelli d'Italia, che non subisce cambiamenti da una settimana all'altra

Ultimi sondaggi: crescono PD e M5s, in calo Fratelli d'Italia La7

Fratelli d’Italia stabile sopra il 30%, il Pd cresce ancora, Movimento 5 Stelle e Lega calano. Il sondaggio Swg per il Tg La7 fotografa le intenzioni di voto se le elezioni si tenessero oggi. Il parti ...Il consueto sondaggio del lunedì di Swg per il Tg La7 diretto da Enrico Mentana vede uno sconfitto su tutti: Giuseppe Conte. Nella rilevazione a primeggiare è sempre Fratelli d’Italia, che non subisce ...