Sondaggi politici | FdI sempre primo ma in calo | rimonta Pd

(Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Fratelli d'Italia ancora primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani, ma in calo rispetto al mese scorso. Al secondo posto il Partito democratico di Elly Schlein – che in 30 giorni rimonta e recupera circa 3 punti -, terzo il Movimento 5 Stelle, giù di un punto percentuale. Questi i principali dati dell'ultima rilevazione dell'Istituto Ixè, che oggi ha diffuso il nuovo Sondaggio politico. Nel dettaglio: sul podio FdI si attesta al 28,6% (il 21 febbraio scorso era al 31,1%), il Pd al 20,1% (era al 16,9%), il M5S al 16,2 (era al 17,2%). Quarta la Lega al 8,0% (era al 7,6%), quinta Azione-Italia Viva 7,0% (erano al 6,6%), sesta Forza Italia 6,2 (era al 6,7%). Sinistra Italiana e Verdi sono al 4,6 (era al 4,2%), poi +Europa al 2,0% (era al 2,1%), Per l'Italia con Paragone si attesta al 2,0%.

