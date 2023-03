Sondaggi politici | FdI sempre primo ma in calo | rimonta Pd

(Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Fratelli d’Italia ancorapartito nelle intenzioni di voto degli italiani, ma inrispetto al mese scorso. Al secondo posto il Partito democratico di Elly Schlein – che in 30 giornie recupera circa 3 punti -, terzo il Movimento 5 Stelle, giù di un punto percentuale. Questi i principali dati dell’ultima rilevazione dell’Istituto Ixè, che oggi ha diffuso il nuovoo politico. Nel dettaglio: sul podio FdI si attesta al 28,6% (il 21 febbraio scorso era al 31,1%), il Pd al 20,1% (era al 16,9%), il M5S al 16,2 (era al 17,2%). Quarta la Lega al 8,0% (era al 7,6%), quinta Azione-Italia Viva 7,0% (erano al 6,6%), sesta Forza Italia 6,2 (era al 6,7%). Sinistra Italiana e Verdi sono al 4,6 (era al 4,2%), poi +Europa al 2,0% (era al 2,1%), Per l’Italia con Paragone si attesta al 2,0% (era ...

Il presidente Putin ha invaso l'Ucraina con il chiaro obiettivo di avere meno Nato in Europa. Sta ottenendo esattamente l'opposto: ci sarà più Nato in Europa come dimostrato dal fatto che Finlandia ...La luna di miele tra Fratelli d'Italia e gli italiani è terminata A giudicare dai sondaggi dell'ultima Supermedia di YouTrend sembrerebbe proprio di sì, visto il crollo di oltre un punto percentuale per FdI. Prosegue invece l'ottimo momento del Partito democratico.

Secondo le intenzioni di voto registrate dai sondaggi Euromedia per la puntata di Porta a Porta ... 20,3% oltre un punto in più rispetto ai risultati ottenuti alle ultime Politiche. Il 20% ha anche un ...