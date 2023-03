Sondaggi, Pd ancora in rialzo ai danni del M5S. FdI stabile (Di lunedì 20 marzo 2023) In calo la Lega, sale il Terzo Polo Sale ancora il Partito Democratico al 20,4% ai danni del M5S che scivola al 15,3%. E' il dato principale del Sondaggio Swg per il tg de La7. FdI stabile al 30,3%, in calo la Lega mentre sale il Terzo Polo. Sostanzialmente stabile Forza Italia. Iscriviti alla newsletter Leggi su affaritaliani (Di lunedì 20 marzo 2023) In calo la Lega, sale il Terzo Polo Saleil Partito Democratico al 20,4% aidel M5S che scivola al 15,3%. E' il dato principale delo Swg per il tg de La7. FdIal 30,3%, in calo la Lega mentre sale il Terzo Polo. SostanzialmenteForza Italia. Iscriviti alla newsletter

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CoenRothMax1 : @_Brick_Block_ Conte ora sembra più un democristiano... Mi meraviglio ancora di più del non calo della meloni... Ma… - Facciodomande85 : Esistono i sondaggi generalisti e poi ci sono i fandom. E il fatto che non ci sia correlazione tra gli uni e gli al… - GiudittaPal : @siriomerenda E i sondaggi che dicono? Se ancora dopo queste espressioni di violenza ed intolleranza ancora hanno p… - oggiNERA : @RCaruso73 Ancora che guardate i sondaggi - Alma77126809 : @RCaruso73 Non credetevi . Sono sondaggi solo di web . Sono ancora sms -