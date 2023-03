Sondaggi Euromedia | Pd sopra quota 20%

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 20 marzo 2023) L’effetto Schlein sul Pd non si arresta. Secondo le intenzioni di voto registrate daiper la puntata di Porta a Porta del 14 marzo, i dem hanno guadagnato in un mese quasi tre punti percentuali attestandosi al 20,3% oltre un punto in più rispetto ai risultati ottenuti alle ultime Politiche. Il 20% ha anche un effetto psicologico perché “avvicina” il Pd al suo principale avversario del centrodestra: Fratelli d’Italia chestima in flessione dello 0,4% al 29,2%. A soffrire un Pd redivivo è il Movimento 5 Stelle di Conte che perde quasi due punti percentuali e torna al 15%. In rialzo lezioni di Lega e Terzo Polo: il primo sale dal 9% al 9,4% mentre il secondo dall’8,1% all’8,4%. Calo importante per Forza Italia che perde l’1,2% attestandosi al 6,5%. L’alleanza Verdi/Sinistra ...