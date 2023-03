Somministra alcolici ad un minore | bar chiuso per 15 giorni

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 20 marzo 2023)ad un. Il Questore di Napoli ha disposto la sospensione per 15di un bar di via Mezzocannonead un, bar sospeso per 15. Il Questore di Napoli, su proposta della Polizia Municipale ha disposto la sospensione per 15dell’attività dizione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un bar di via Mezzocannone. In particolare, lo scorso 26 novembre, gli agenti della Polizia Locale, nel transitare in via Mezzocannone, avevano sorpreso due minori all’esterno dell’esercizio commerciale mentre consumavano alcune bevande alcoliche accertando, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio ...