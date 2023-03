"Solo chi vuole guadagnare di più": Floris 'comunista', monologo anti-Meloni (Di lunedì 20 marzo 2023) Contro la riforma fiscale del governo di Giorgia Meloni, Lilli Gruber schiera un plotone d'esecuzione... d'eccezione. Il tutto nella puntata di Otto e Mezzo in onda su La7 oggi, lunedì 20 marzo, in cui tra gli ospiti figurano anche Giovanni Floris e Marco Travaglio. Entrambi ovviamente contrarissimi alla riforma delle aliquote Irpef che l'esecutivo vuole concludere, entro il termine della legislatura, con la Flat Tax. A Otto e Mezzo anche Alessandro Giuli, che prova ad equilibrare un poco il dibattito, missione francamente difficile. E così ecco che Floris, conduttore di DiMartedì su La7, si scatena e afferma: "Il principio è il seguente, io ti tasso per i prossimi due anni su quanto hai guadagnato quest'anno. A parte che non vado a controllare come li ho guadagnati, dunque lascio campo libero all'evasione fiscale. Ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Contro la riforma fiscale del governo di Giorgia, Lilli Gruber schiera un plotone d'esecuzione... d'eccezione. Il tutto nella puntata di Otto e Mezzo in onda su La7 oggi, lunedì 20 marzo, in cui tra gli ospiti figurano anche Giovannie Marco Travaglio. Entrambi ovviamente contrarissimi alla riforma delle aliquote Irpef che l'esecutivoconcludere, entro il termine della legislatura, con la Flat Tax. A Otto e Mezzo anche Alessandro Giuli, che prova ad equilibrare un poco il dibattito, missione francamente difficile. E così ecco che, conduttore di DiMartedì su La7, si scatena e afferma: "Il principio è il seguente, io ti tasso per i prossimi due anni su quanto hai guadagnato quest'anno. A parte che non vado a controllare come li ho guadagnati, dunque lascio campo libero all'evasione fiscale. Ma ...

