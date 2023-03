Soldati ucraini addestrati in Italia, l’affondo di Conte: «Finiremo per trovarci impantanati nella terza guerra mondiale» (Di lunedì 20 marzo 2023) Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte torna ad attaccare frontalmente il governo Meloni e la linea di sostegno militare all’Ucraina perseguita in continuità con il precedente esecutivo di Mario Draghi. E lo fa con l’impeto di un fiume in piena, dalle colonne del Fatto Quotidiano di oggi, lunedì 20 marzo. «Passo dopo passo, armamenti su armamenti, ci stiamo ritrovando totalmente immersi in questa guerra», scandisce l’ex premier. Per capire la ragione della sua nuova offensiva bisogna fare un passo indietro. Ieri il quotidiano diretto da Marco Travaglio aveva dato la notizia di come nelle scorse settimane siano giunti in Italia una ventina di Soldati dell’esercito di Kiev per ricevere l’addestramento utile all’utilizzo del sistema Samp-T, che il nostro Paese insieme alla Francia ha promesso di consegnare a ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 marzo 2023) Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppetorna ad attaccare frontalmente il governo Meloni e la linea di sostegno militare all’Ucraina perseguita in continuità con il precedente esecutivo di Mario Draghi. E lo fa con l’impeto di un fiume in piena, dalle colonne del Fatto Quotidiano di oggi, lunedì 20 marzo. «Passo dopo passo, armamenti su armamenti, ci stiamo ritrovando totalmente immersi in questa», scandisce l’ex premier. Per capire la ragione della sua nuova offensiva bisogna fare un passo indietro. Ieri il quotidiano diretto da Marco Travaglio aveva dato la notizia di come nelle scorse settimane siano giunti inuna ventina didell’esercito di Kiev per ricevere l’addestramento utile all’utilizzo del sistema Samp-T, che il nostro Paese insieme alla Francia ha promesso di consegnare a ...

