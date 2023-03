Soldati ucraini addestrati in Italia, Conte: “Ci stiamo ritrovando immersi in questa guerra” (Di lunedì 20 marzo 2023) “Passo dopo passo, armamenti su armamenti, ci stiamo ritrovando totalmente immersi in questa guerra”. Sono le parole del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte al Fatto Quotidiano, dopo la notizia dell’arrivo in Italia di una ventina di Soldati da Kiev per ricevere l’addestramento per usare il sistema Samp-T, che Roma ha promesso di consegnare all’Ucraina L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 20 marzo 2023) “Passo dopo passo, armamenti su armamenti, citotalmentein”. Sono le parole del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppeal Fatto Quotidiano, dopo la notizia dell’arrivo indi una ventina dida Kiev per ricevere l’addestramento per usare il sistema Samp-T, che Roma ha promesso di consegnare all’Ucraina L'articolo proviene da Inews24.it.

