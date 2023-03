Soldati ucraini addestrati in Italia, Conte cavalca la paura: “Rischiamo la terza guerra mondiale” (Di lunedì 20 marzo 2023) Una ventina di Soldati ucraini sono stati in Italia per un ciclo di addestramento all’impiego del sistema antimissile italo-francese Samp-T, che presto dovrebbe arrivare in Ucraina. Finora era stato reso noto solo l’invio di quattro istruttori Italiani in Germania nell’ambito del programma europeo che prevedeva la formazione di 15mila militari entro marzo. Chi sono i 20 Soldati ucraini che spaventano Conte Il ministro della Difesa mantiene uno stretto riserbo, ma, come riporta Il Giornale, «l’attività addestrativa dovrebbe essersi svolta presso la caserma Santa Barbara di Sabaudia (Latina), sede del Comando artiglieria controaerei dell’Esercito, da cui dipende il 4° Reggimento artiglieria controaerei «Peschiera», di stanza a Mantova, che ha in ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 marzo 2023) Una ventina disono stati inper un ciclo di addestramento all’impiego del sistema antimissile italo-francese Samp-T, che presto dovrebbe arrivare in Ucraina. Finora era stato reso noto solo l’invio di quattro istruttorini in Germania nell’ambito del programma europeo che prevedeva la formazione di 15mila militari entro marzo. Chi sono i 20che spaventanoIl ministro della Difesa mantiene uno stretto riserbo, ma, come riporta Il Giornale, «l’attivitàva dovrebbe essersi svolta presso la caserma Santa Barbara di Sabaudia (Latina), sede del Comando artiglieria controaerei dell’Esercito, da cui dipende il 4° Reggimento artiglieria controaerei «Peschiera», di stanza a Mantova, che ha in ...

