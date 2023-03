Sofia Sacchitelli morta: era un simbolo nella lotta alle malattie rare (Di lunedì 20 marzo 2023) A soli 22 anni, Sofia Sacchitelli è morta: la ragazza ligure era un simbolo nella lotta alle malattie rare e ha commosso l’Italia. Non si è mai arresa, anche nei… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 20 marzo 2023) A soli 22 anni,: la ragazza ligure era une ha commosso l’Italia. Non si è mai arresa, anche nei… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GenoaCFC : ?? Il Club esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Sofia Sacchitelli e porge le più sentite condoglianze alla… - RegLiguria : ? Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e la Giunta regionale esprimono profondo cordoglio per la scomp… - ansa_liguria : Morta Sofia Sacchitelli, simbolo della lotta alle malattie rare - ValentinaVeltro : RT @GenoaCFC: ?? Il Club esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Sofia Sacchitelli e porge le più sentite condoglianze alla sua Famig… - SkyTG24 : Genova, Sofia Sacchitelli morta di tumore: era un simbolo della lotta alle malattie rare -