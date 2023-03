Sofia Sacchitelli morta a 23 anni per un tumore al cuore: si batteva per la ricerca sulle malattie rare (Di lunedì 20 marzo 2023) Addio a Sofia Sacchitelli. La 23enne genovese era affetta da un raro tumore al cuore e negli ultimi mesi aveva dato vita a una associazione per raccogliere fondi per la ricerca scientifica.... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 20 marzo 2023) Addio a. La 23enne genovese era affetta da un raroale negli ultimi mesi aveva dato vita a una associazione per raccogliere fondi per lascientifica....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GenoaCFC : ?? Il Club esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Sofia Sacchitelli e porge le più sentite condoglianze alla… - Corriere : È morta a 23 anni Sofia Sacchitelli: la sua battaglia contro il tumore al cuore aveva commosso tutti - RegLiguria : ? Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e la Giunta regionale esprimono profondo cordoglio per la scomp… - SignorShark : Che la storia di Sofia Sacchitelli sia da esempio per le future generazioni, una storia di coraggio e speranza. - ledicoladelsud : Sofia Sacchitelli è morta, Bassetti: “Buon viaggio Dottoressa” -