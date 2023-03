Sofia Sacchitelli | chi era la ragazza morta a 23 anni e divenuta il simbolo della lotta alle malattie rare

(Di lunedì 20 marzo 2023)all’età di 23a causa di un tumore. Laera diventata unalladelle. La 23enne aveva deciso di fondare un’associazione per dare un contributo pratico., chi era laa 23, la genovese di 23affetta da un raro tumore al cuore, si è spenta nelle scorse ore. La 23enne studiava Medicina e si trovava al quinto anno presso l’Università di Genova. Circa un anno fa le era stata diagnosticata un angiosacroma cardiaco, un tumore molto raro che colpisce circa due-tre persone ogni anno per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GenoaCFC : ?? Il Club esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Sofia Sacchitelli e porge le più sentite condoglianze alla… - RegLiguria : ? Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e la Giunta regionale esprimono profondo cordoglio per la scomp… - Corriere : È morta a 23 anni Sofia Sacchitelli: la sua battaglia contro il tumore al cuore aveva commosso tutti - MTERESAMURATORE : RT @ComunediGenova: Genova si stringe attorno alla famiglia di Sofia Sacchitelli. La giovane studentessa, scomparsa oggi a causa di un rari… - blogsicilia : ?? È morta Sofia Sacchitelli, simbolo della lotta alle malattie rare. La storia della sfortunata 23enne ?? -

, simbolo della lotta alle malattie rare, è deceduta all'età di 23 anni a causa di un tumore al cuore. La ...Quando le venne diagnosticato un raro angiosarcoma cardiaco fondò un'associazione per raccogliere fondi per la ricerca. Il governatore della Liguria Toti: 'Ti ricorderemo così, con il sorriso sul ...E' scomparsa, la 23enne genovese affetta da un raro angiosarcoma cardiaco (tumore al cuore che si rivela in 2 - 3 casi ogni milione di persone). Era un simbolo della lotta alle malattie rare. ...

Morta Sofia Sacchitelli, la 23enne affetta da tumore al cuore diventata un simbolo della lotta alle malattie rare TGCOM

È morta, all’età di appena 23 anni, Sofia Sacchitelli, simbolo della lotta alle malattie rare, affetta da un angiosarcoma cardiaco. Sofia, studentessa di medicina al quinto anno, aveva deciso di ...Sofia Sacchitelli si è spenta all'età di 23 anni dopo aver combattuto contro un brutto male ed essere diventato anche un punto di riferimento Sofia Sacchitelli è morta all’età di 23 anni a causa di un ...