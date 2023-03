“Sofia è morta” Addio alla 23enne che ha commosso l’Italia intera

(Di lunedì 20 marzo 2023) Èa 23 anniSacchitelli, la ragazza simbolo della lotta alle malattie rare. La giovane genovese aveva infatti un tumore al cuore e se ne è andata nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 marzo. Tuttaoggi piange per questa scomparsa.era una studentessa al quinto anno della facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Genova e aveva deciso di reagiremalattia trasformandola in un’occasione di solidarietà e speranza.Sacchitelli sapeva di avere poco tempo a disposizione e ha scelto di sfruttarlo per creare con la sorella Ilaria e Mariangela Guido l’associazione “nel cuore” che aveva lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca scientifica. L’obiettivo del progetto è quello di migliorare la qualità della cura e dare ai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : È morta a 23 anni Sofia Sacchitelli: la sua battaglia contro il tumore al cuore aveva commosso tutti - espressione24 : É morta Sofia Sacchitelli, simbolo della lotta alle malattie rare. La 23enne, affetta da un tumore al cuore, aveva… - marco_antonsich : È morta a 23 anni Sofia Sacchitelli: la sua battaglia contro il tumore al cuore aveva commosso tutti - celeste_sabato : Sofia ci ha lasciato stanotte. Ho avuto l'onore di parlarle e di dare un piccolissimo contributo alla visibilità d… - rep_genova : Genova, è morta Sofia Sacchitelli, a 23 anni simbolo della lotta alle malattie rare [a cura di Redazione Genova] [a… -

Sacchitelli , la ragazza di Genova affetta da un raro tumore al cuore e divenuta un simbolo della lotta alle malattie rare , èall'età di 23 anni. Il raro tumore diSacchitelli . L'associazione per sostenere la ricerca scientifica . Il ricordo diSacchitelli nelle parole di Toti e Bucci . Il raro tumore di ...La studentessa 23enne nelle ultime settimane era stata protagonista di una grande mobilitazione. Lei stessa si era impegnata in prima persona per parlare della sua malattia in pubblico, un ...Sacchitelli , la 23enne di Genova affetta da un raro tumore al cuore e diventata un simbolo della sensibilizzazione alle malattie e tumori rari . La giovane aveva fondato un'associazione, ...

Genova, è morta Sofia Sacchitelli, a 23 anni simbolo della lotta alle malattie rare La Repubblica

La ragazza genovese sta lottando contro una rara forma tumorale e i tesserati rossoblu non stanno facendo mancare il proprio sostegno: "Tutti possiamo rinunciare a qualcosa di superfluo per… Leggi ...Addio a Sofia Sacchitelli. La 23enne genovese era affetta da un raro tumore al cuore e negli ultimi mesi aveva dato vita a una associazione per raccogliere fondi per la ricerca scientifica. Nelle ...