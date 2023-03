Smog alleato del polline, reazioni anche per 3 mln italiani non allergici (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – C’è chi è notoriamente ipersensibile ai pollini e chi invece lo diventa nelle grandi città, a causa dei livelli elevati di particolari inquinanti nell’aria. Dei 10 milioni di italiani allergici al polline, ben 1 su 3 potrebbe non esserlo per davvero o meglio manifesterebbe tutti i classici sintomi – rinite, tosse e asma – ma solo a causa dell’inquinamento ambientale. Uno studio tedesco, condotto dal Max Planck Institute for Chemistry di Mainz e dalla University Medical Center dell’Università Johannes Gutenberg, pubblicato sulla rivista ‘Frontier Allergy’, ha dimostrato che il polline ‘cattura’ e ‘trasporta’ alcuni noti inquinanti come l’ozono, il biossido di azoto (No2) e il particolato, per poi rilasciarli nelle vie respiratorie, intensificando in chi ne soffre le manifestazioni di ipersensibilità agli ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – C’è chi è notoriamente ipersensibile ai pollini e chi invece lo diventa nelle grandi città, a causa dei livelli elevati di particolari inquinanti nell’aria. Dei 10 milioni dial, ben 1 su 3 potrebbe non esserlo per davvero o meglio manifesterebbe tutti i classici sintomi – rinite, tosse e asma – ma solo a causa dell’inquinamento ambientale. Uno studio tedesco, condotto dal Max Planck Institute for Chemistry di Mainz e dalla University Medical Center dell’Università Johannes Gutenberg, pubblicato sulla rivista ‘Frontier Allergy’, ha dimostrato che il‘cattura’ e ‘trasporta’ alcuni noti inquinanti come l’ozono, il biossido di azoto (No2) e il particolato, per poi rilasciarli nelle vie respiratorie, intensificando in chi ne soffre le manifestazioni di ipersensibilità agli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Smog alleato del polline, reazioni anche per 3 mln italiani non allergici - SaluteFuturo : Smog alleato del polline, reazioni anche per 3 mln italiani non allergici - Adnkronos : Smog alleato del polline, reazioni anche per 3 mln italiani non allergici . #Adnkronos - laprovinciacr : #Cremona Smog alleato del polline: reazioni allergiche, 3 milioni di italiani a rischio - CorriereQ : Smog alleato del polline: reazioni allergiche anche in chi non ne soffre, 3 milioni di italiani a rischio -